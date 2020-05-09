مادونا تعترف: كنت مصابة بكورونا

وأوضحت في منشور لها على موقع "إنستغرام" الخميس أنه ثبت إصابتها بمرض (كوفيد-19) بعد مرضها قبل 7 أسابيع خلال جولتها الغنائية في فرنسا، بحسب وكالة "فرانس برس".
لكن أكدت مادونا لمتابعيها البالغ عددهم 15 مليون على موقع "إنستغرام" أنها ليست مريضة في الوقت الحالي.
وقالت: "عندما يكون الاختبار إيجابيا للأجسام المضادة، فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي، فقد كنت مريضة في ختام جولتي في باريس قبل 7 أسابيع، مثل كثير من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض".
وتابعت: "لكن في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة، الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن".
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Im Grateful that I can be a part of supporting Research to Find the cure for Covid -19!! 🙏🏼 And just to clear things up for people who would rather believe sensationalist headlines than do their own research about the nature of this virus— I am not currently sick. When you test positive for anti-bodies it means you HAD the virus which I. clearly did as I was sick at the end of my tour in Paris over 7 weeks ago along with many other artists in my show but at the time We all thought we had a very bad flu. Thank God we are all healthy and well now. Hope that clears things up for the band wagon jumpers!! Knowledge is Power! #covid19
من ناحية أخرى، تبرعت مادونا بمبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي من أجل تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.
وأحيت مادونا البالغة من العمر 61 عاما ليلة واحدة فقط من جولتها الغنائية "مدام إكس" في باريس في 22 فبراير، وذلك قبل أن يتم إيقاف العرض التالي، وأرجعت السبب وقتها إلى تعرضها "لإصابات مستمرة" خلال العروض.
وفي وقت لاحق، ألغت مادونا حفلتن أخريين في باريس كانت ستختتم بها جولتها العالمية "مدام إكس"، وذلك بعد أن حظرت السلطات الفرنسية التجمعات الكبيرة في محاولة لوقف انتشار الفيروس في أوائل شهر مارس.
كانت مادونا من بين 200 فنان وعالم وقعوا على رسالة مفتوحة الأربعاء الماضي تدعو إلى تغيير إحداث جذري في جميع أنحاء العالم، بعد فرض الإغلاق العام للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وشارك في الرسالة عدد من نجوم هوليوود مثل كيت بلانشيت وجين فوندا وماريون كوتيار، إلى جانب مجموعة من الفائزين بجائزة "نوبل"، والذين دعوا جميعا إلى وضع حد للاستهلاك الجامح لاقتصاديات الدول للمساعدة في إنقاذ كوكب الأرض.
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