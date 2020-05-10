محامي هيفاء وهبي متوعدا مدير أعمالها السابق: القادم أصعب... فيديو

روى محامي الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تفاصيل اتهامها لمدير أعمالها السابق، محمد وزيري، بسرقة 63 مليون جنيه من أرصدتها في البنوك، كما بيّن الإجراءات المتخذة ضده.

وأشار المستشار القانوني ياسر قنطوش لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" إلى أن وزيري نقل أموال من حساب موكلته إلى حسابه طبقا للمستندات والمحاضر الرسمية، لافتا إلى أن هيفاء وهبي حررت له توكيلا عاما يخوّل له صلاحية التصرف بحساباتها وتوقيع العقود الخاصة باتفاقيات العمل معها، وتحصيل الأموال من المنتجين ومتعهدي الحفلات والفضائيات وإضافتها إلى حساباتها البنكية.

وقال قنطوش لمدير أعمال هيفاء وهبي متوعدا إياه: "أشفق عليك والقادم أصعب"، لافتا إلى أنه دخل في قضايا الجنح حتى الآن، وسيدخل في قضايا الجنايات قريبا، والتي تصل أقل عقوبة فيها عن كل قضية إلى السجن 15 عاما.

وأكد محامي هيفاء وهبي أنه ليست هناك خلافات شخصية بينها وبين مدير أعمالها محمد وزيري أو رغبة في الانتقام منه، وأن موكلته على استعداد للتغاضي عن القضايا المرفوعة في مقابل اعتذار وزيري ورد الأموال.

وبحسب موقع "اليوم السابع"، حررت هيفاء محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيرى.

ووفقا للموقع، فقد اتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامى هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

من جانبه، لم يعلق محمد وزيري على على اتهامات هيفاء وهبي بسرقة أموالها، لكنه شارك عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على موقع "انستغرام" مقولة للداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي: "لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله".