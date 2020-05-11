تسلا الأمريكية تقترض من الصين أكثر من نصف مليار دولار لبناء مصنعها في شنغهاي

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عن توقيعها لاتفاقية للحصول على قرض لرأس المال العامل يصل إلى 4 مليارات يوان (565.51 مليون دولار) من مقرض بالصين من أجل إنشاء مصنع للسيارات في شنغهاي.

ويعد المصنع هو أول موقع تصنيع سيارات تسلا خارج الولايات المتحدة، إذ يعد الهدف الأكبر منه تعزيز المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم ولتجنب ارتفاع رسوم الاستيراد المفروضة على السيارات الأمريكية الصنع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أوقفت شركة تسلا الإنتاج في مصنع منطقة خليج سان فرانسيسكو بسبب التأثير الأوسع لفيروس التاجي، وأخبرت إدارة الصحة المحلية بالمقاطعة يوم الجمعة أنه "لا يجب إعادة فتحه" حيث لا تزال إجراءات الإغلاق المحلية سارية.

وقد عبر إيلون ماسك عن استيائه من استمرار إجراءات الإغلاق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان يجهز لإعادة فتح المقر الرئيسي لشركة تسلا في إقليم ألاميدا بالولاية، لكنه صدم باستمرار إجراءات العزل للحد من نمور الفيروس التاجي.

جدير بالذكر أوقفت شركة تسلا مؤخراً الإنتاج في مصنعها الضخم في مدينة شنغهاي الصينية وفقاً لتقارير من وكالة بلومبرغ، وبحسب ما ورد فقد أبلغت الشركة عمال المصانع، أنه بدلاً من العودة إلى العمل يوم الأربعاء كما هو مخطط بعد عطلة عيد العمال في الصين لمدة 5 أيام، سيتم تمديد عطلتهم حتى 9 مايو/أيار على الأقل، وهذا يعني أن تسلا لا تبني المركبات هناك حالياً على الإطلاق.