الشرطة الكندية توقف شابا قاد سيارته بسرعة جنونية... فيديو

ألقت شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية القبض على شاب في التاسعة عشرة من عمره، وبسرعة كبيرة بلغت 308 كيلومترات في الساعة.

كان السائق يقود سيارة "مرسيدس" عائدة لوالده، وإلى جانبه شاب من العمر نفسه، وقد سحبت رخصة القيادة الخاصة به على الفور، وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام، كما وجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة، وفقاً لشميد.

150 drivers charged and 150 vehicles impounded for 7 days since May 1 in the #GTA by OPP. Including this car that was stopped last night for going 308km/h on the QEW. #7DayLicenceSuspension #7DayVehicleImpound pic.twitter.com/lbjb4jxTrX — OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020

​وقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت 9 مايو/أيار 2020 جنوب غرب تورنتو على جزء من طريق سريع حددت فيه السرعة القصوى بمئة كيلومتر في الساعة، بحسب ما ذكره موقع "timesofindia" الكندي.

وتابع شميد: "كان بالإمكان وقوع حادث مروع فالطريق السريع كوين إليزابيث ليس مضمار سباق، كما أن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواق سياراتهم، معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته".

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9 — OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020

​على الرغم من أنه قد أفرج عن الشاب مبدأيا، فإنه من المُحتمل أن يواجه عقوبات قاسية، إذ أشار شميد إلى أن عقوبة المجازفة في القيادة تتضمن غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار، ويمكن أن تنتهي بالسجن لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة القيادة لمدة عامين.

أشار شميد إلى أن الشاب كان من المُحتمل أن يتسبب بـأكثر حادث مدمر وقاتل على الإطلاق، مضيفاً: "هذا أمر فظيع على الإطلاق أن يسير أي شخص بهذه الأنواع من السرعات، الحد الأقصى للسرعة هو 100، وهناك مناطق يبلغ فيها 110، عندما تتعدى ثلاثة أضعاف السرعة، فأنا لا أعرف حتى من أين أبدأ، لذلك أنا عاجز عن الكلام إلى حد كبير في هذا".