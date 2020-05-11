نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

علقت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الاثنين، على خلاف الناقد الفني طارق الشناوي مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وفي بيان توضيحي موجه إلى نقابة الصحفيين في مصر التي ينتمي إليها طارق الشناوي، قال نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي: "السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ردا على خطابكم بشأن ما جاء في خطاب الناقد الكبير طارق الشناوي، أحيط سيادتكم علما بأن أعضاء نقابة المهن التمثيلية يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق التي لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأضاف: "لا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدا، خاصة وأن مسلسل حكاية حياة شهد نجاحا كبيرا كأحد أهم المسلسلات التي قدمتها الفنانة غادة عبدالرزاق".

واختتم أشرف زكي البيان بالتأكيد على كامل احترام وتقدير نقابة الممثلين المصريين للنقاد، مبينا أن لهم شعبة هامة من شعب نقابة المهن التمثيلية، كما لا يغيب عنها دورهم الرئيسي في تقييم العملية الفنية سواء من أعضائها أو من أعضاء النقابات العريقة مثل نقابة الصحفيين، خاصة النقاد أصحاب الخبرة العريضة أمثال طارق الشناوي.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أنه تقدم بـ3 شكاوى ضد الفنانة غادة عبد الرازق في المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الممثلين، مهددا أنه سيتقدّم ببلاغ للنائب العام بعد أن يرى إلى أي مدى سيتم اتخاذ إجراءات ضدها.

واشتعلت الأزمة بين الطرفين، بعدما صرح الشناوي في برنامج "القاهرة الآن" من تقديم لميس الحديدي على فضائية "الحدث" أن غادة عبد الرازق "فنانة موهوبة لكنها لا تجيد اختيار أدوارها الفنية"، وهو ما أغضب الممثلة الشهيرة لتشن هجوما عليه.

وقالت غادة عبد الرازق عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن طارق الشناوي يتلقى أموالا في مقابل الحديث عن أعمالها الدرامية بصورة إيجابية، وأشارت إلى أنه سبق وأن دفعت له أموالا لكي يشيد بمسلسها "حكاية حياة" من إنتاج عام 2013.

لكن بعد تهديد طارق الشناوي بمقاضاتها، خرجت غادة عبد الرازق ببيان أمس الأحد، لتؤكد أن "ما حدث خطأ غير مقصود من جانب أحد المسؤولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاص بها".

وفي مداخلة لها مع برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأحد، أوضحت أن هناك من دفع لأحد العاملين معها بالسوشيال ميديا ليكتب ما كتبه عن طارق الشناوي، ولكنها لا تعرف من هو.

وتابعت إنه إذا كان الشناوي اختار أن يسلك القضاء فليكن، وأشارت إلى أن هاتفها الذكي جاهز للفحص في أي وقت ومن أي جهة رسمية للتأكد من أنها ليست الفاعلة.