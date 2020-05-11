بعد أن بيعت سترته بـ334 ألف دولار... جيتار مغن أمريكي بمليون دولار

بيعت سترة لنجم الروك الراحل كيرت كوربين بسعر قياسي بلغ 334 ألف دولار العام الماضي.. والآن تشير تقديرات إلى أن آلة الجيتار التي عزف عليها كوبين مع فريق نيرفانا في برنامج (إم.تي.في أنبلجد) قبل خمسة أشهر من وفاته قد تباع بسعر مليون دولار في مزاد خلال الشهر المقبل.

وقالت دار جوليانز للمزادات اليوم الاثنين إن الجيتار المعروض للبيع من طراز مارتن دي-18 إي ومصنوع عام 1959 وعزف عليه كوبين خلال تسجيل الحلقة على الهواء مباشرة عام 1993. وللجيتار غطاء بداخله حقيبة صغيرة يقال إن كوبين كان يخبئ فيها الهيرويين الذي أدمنه في سنواته الأخيرة. وفقا لـ"رويترز".

وسجل كوبين نجم فريق نيرفانا حلقة أنبلجد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1993. وعثر عليه ميتا برصاصة أطلقها على نفسه في منزله بسياتل في أبريل/ نيسان 1994 وكان عمره 27 عاما.

وطُرح ألبوم فريق نيرفانا الذي يتضمن تسجيلا للحلقة واسمه (إم.تي.في أنبلجد إن نيويورك) بعد وفاة كوبين وفاز بجائزة غرامي.

وقال دارين جوليان الرئيس التنفيذي لدار جوليانز للمزادات إن الجيتار "احتل مكانته في التاريخ بجدارة باعتباره الآلة التي عزف عليها أحد أكثر أيقونات موسيقى الروك تأثيرا في واحدة من تجارب الأداء المباشر التي لا تُنسى على الإطلاق".

وأضاف أن المليون دولار هي مجرد تقدير أولي. والسعر القياسي لآلة جيتار مسجل باسم جيتار ديفيد غيلمور عضو فريق بينك فلويد والذي بيع بسعر 3.9 مليون دولار في مزاد في نيويورك.

وستباع مقتنيات أخرى لكوبين في المزاد المقرر يومي 19 و20 يونيو/ حزيران في بيفرلي هيلز من بينها جيتار آخر تتراوح تقديرات سعره بين 60 و80 ألف دولار، وقميص يقدر ثمنه بما بين 10 آلاف و20 ألف دولار.