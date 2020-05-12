مراسم زواج غير عادية على منصة جوية في روسيا... فيديو

غيّر الحجر الصحي المفروض في البلاد نمط حياة الكثير من المواطنين، ومع ذلك لم يوقف هذا بعض الأشخاص من اتخاذ قرارات مهمة في حياتهم.

وشهد سكان كراسنودار، في 11 مايو/أيار، مراسم زواج غير عادية وقاموا بنشر مقطع فيديو للحدث المؤثر.

وتظهر اللقطات كيف تقف ممثلة مكتب على المنصة أمام العروس والعريس اللذين يقفان على شرفة الطابق الثالث. لم ينس العشاق أساليب الحماية الشخصية الضرورية، كما التزم شهودهم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقرأت ممثلة المكتب التهنئة الرسمية للعروسين على المنصة الجوية وأعلنت تسجيل زواجهما.