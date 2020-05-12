تصريحات نادرة... ماذا قال إبراهيم نصر عن عودته لبرامج المقالب؟

كان إبراهيم نصر، بمثابة علامة في عالم الكوميديا المصرية والعربية، ولكنه كان رائدا أيضا في برامج المقالب.

نشرت صحيفة "المصري اليوم" مجموعة من التصريحات النادرة لأحد الحوارات النادرة التي أجراها إبراهيم نصر، تحدث فيها عن برامج المقالب والكوميديا والابتذال في برامج المقالب الحالية.

يعود تاريخ التصريحات إلى أبريل/ نيسان 2018، وقال فيها إبراهيم نصر إنه رفض إغراءات مادية ضخمة بالملايين للعودة مرة أخرى لبرامج المقالب.

وقال إبراهيم نصر: "كنت نجما في برامج المقالب طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وتعرضت لإغراءات مالية ضخمة بأن أكرر تلك التجربة ولكني كنت أرفض".

وتابع بقوله "تعرض لإغراءات بالملايين من أشخاص ومنتجين من الخليج لتكرار تلك التجربة في قنوات خارج مصر، ولكني رفضت وتجنبت ذلك، لأني لا أهتم كثيرا بالأموال".

واستمر بقوله "كنت أرفض التنازل في عملي أو الابتذال، وكنت أسعى دوما أن احترم نفسي وجمهوري وضيوفي".

وقال إبراهيم نصر إنه كان يرفض على الدوام المشاركة في أعمال دون المستوى، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون.

وأردف نجم الكوميديا الراحل بقوله "رصدت خلال تلك الفترة حالة من الخروج عن المألوف وعن آداب البيت المصرى، في كل ما يعرض علىّ من كتابات، فكان قرار الاعتذار هو الأقرب دائمًا".

واستمر نصر قائلا "كنت ضد أن أجرح سيدة أو طفلا أو رب أسرة، وأن يشاهدنى في مثل هذه الأعمال، وأن أحافظ دائما على الصورة التي رسخت في ذهن الجمهور حول أعمالى، وعلى مدار سنوات قدمت فيها أعمال على خشبة مسرح البالون ومسرح قصر النيل وغيرهما، وكنت حريصا دائما على عدم تقديم أي لفظ خارج".

وتطرق في تصريحاته إبراهيم نصر إلى تجربة مسرح مصر، قائلا: "أشرف عبدالباقى يستحق الشكر، وساهم بتجربته في إحياء وإنعاش الحركة المسرحية، وحاول أن يصنع فنًا جيدًا، وقدم جيلا جديدا من الفنانين القادرين على إضحاك الجمهور، ولديه إصرار على النجاح، وعلمت أنه بصدد إطلاق تجربة مسرحية مشابهة في السعودية، وأتوقع أنه سيحقق معها نجاحا كبيرا وسوف يحظى بجماهيرية واسعة هناك".

وتابع قائلا "نجاح أشرف جاء نتاج عمل وترقب وجهد، ورأيى أنه نجح في خلق أبطال لأعمال درامية حاليًا، ويعتبر المشروع وليدًا مسرحيًا جيدًا وحظى بإقبال جماهيرى".

وكان نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، قد أعلن إنه يتم حاليا الصلاة على جثمان الراحل بكنيسة الأزبكية، وسوف يتم تشييع جثمانة اليوم عقب الصلاة عليه، بحسب موقع "البوابة نيوز".

​ويعتبر الراحل إبراهيم نصر رائد برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"، التي ظل يقدمها خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وكانت من أسباب شهرته ونجاحه.

واعتاد المشاهدون من نصر في بداية كل حلقة من حلقات البرنامج أن يشرح باختصار فكرة المقلب قبل أن يقول لهم جملته الشهيرة "ما تيجي نشوف".

وتميز إبراهيم نصر في برنامجه "الكاميرا الخفية" بالتنكر في شخصية السيدة "زكية زكريا" الشهيرة بجملة "يا نجاتي انفخ البلالين علشان عيد الميلاد"، التي استثمر نجاحها الكبير بتقديم فيلم مستقل عنها بعنوان "زكية زكريا في البرلمان" في 2001، ومن إخراج رائد لبيب.