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    أمل كلوني وجورج كلوني في حفل توزيع جوائز AFI Life Achievement Award في لوس أنجلوس، 7 يونيو 2018

    منهم أمل كلوني... مشاهير عرب استغلوا شهرتهم لمساعدة المحتاجين في زمن الكورونا... صور

    © AP Photo / Chris Pizzello
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    أفاء كورونا بظله القاسي على الكثير من الناس فأرهقهم ماديا، وتمثلت الصعوبة في امتلاك حتى أدنى احتياجاتهم وهي "القناع الطبي" بسبب زيادة سعره وعدم توفره، فقام بعض المشاهير العرب بسد هذه الحاجة، والتبرع بالأموال لهم.

    فقد قام العديد من المشاهير العرب ومن كافة المجالات بحملة تبرعات ومساعدات جابت أوصال العالم.

    المصمم المغربي كريم الدوتشي

    يشتهر المصمم المغربي كريم الدوتشي بتصميماته المعقدة الممزوجة بتراثه البربري وقام بعمل تصميمات مخصصة لعدة عارضات.

    مصمم أزياء المغربي كريم الدوشي
    © Photo / Facebook account of Karim Adduchi
    مصمم أزياء المغربي كريم الدوشي

    ولكن في الآونة الأخيرة، أخذت مجموعاته على عاتقها إنتاج أقنعة مجانية للتوزيع المحلي، وفي ذلك قال الدوتشي على حسابه عبر "إنستغرام":

    في الشهرين الماضيين كنا نصنع أقنعة الوجه ونمنحها للمنظمات التي تدعم المشردين والأسر المحتاجة.
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    In the past two months we've been making and donating face masks for organisations supporting the homeless and families need. We're offering the pattern for people who want to make their own washable mask, using fabric at home. Use a cotton fabric with a tight weave, which you can wash at min 65 degrees. Research shows that kitchen towels and sheets are excellent materials. Print the pattern at 100% size for an adult, and on 70% size for a child. The mask is double folded, so you can slide in a replaceable filter, such as kitchen paper, a piece of a vacuum cleaner bag, or microfiber fabric. If you have a question, email studio@karimadduchi.com @theworldmakersfoundation #weallcanhelp #karimadduchi #worldmakers

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    وبحسب موقع "ArabNews" قام المصمم بتحميل نمط المعدات الواقية على موقعه على "الويب" بحيث يمكن لأي شخص يريد صنع قناعه الخاص القابل لإعادة الاستخدام في المنزل القيام بذلك، وشرح ذلك بالقول:

    اطبع النمط بحجم 100% للبالغين، و70% للطفل، بحيث يكون القناع مطويا بطريقة مزدوجة، مثل ورق المطبخ.

    وانضم إلى مشروع الشاب كريم عدة مصممين وعارضات أزياء لوضع علامة تجارية معينة وتجربتها، ونذكر مثالا ما قامت به العارضة التونسية الفرنسية والمطربة سونيا بن عمار بعمل 100 قناع وجه لتوزيعها على كبار السن، الذين هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، المقيمين في دور رعاية المسنين.

    المصممة المصرية لمياء راضي

    تحولت المصممة المقيمة في القاهرة لمياء راضي من الأزياء إلى خياطة أقنعة الوجه، حيث قالت لصحيفة "ArabNews": "أعتقد حقًا أن من واجبي مساعدة مجتمعي بأي طريقة ممكنة، وبدأت الفكرة حين رأيت علامات تجارية دولية تصنع أقنعة للمستشفيات في منطقتها، لذا أمسكت بآلتي وبدأت في الخياطة، وأنا في الحجر الصحي المنزلي".
    مصممة أزياء المصرية لمياء راضي
    © Photo / Facebook account of Lamia Rady
    مصممة أزياء المصرية لمياء راضي
    وأوضحت أن "الأقنعة مصنوعة 100% من قطن، وقابلة لإعادة الاستخدام ومريحة، وتم تصميمها بحيث تكون قابلة للطي حين إدخالها في الجيب.

    العمانية أمل الريسي

    أعلنت مصممة الأزياء العمانية أمل الريسي والتي أصبحت علامة تجارية تحمل نفس الاسم أنها "تستخدم القماش العالي الجودة لتصنيع وتوزيع أقنعة الوجه القابلة لإعادة الاستخدام".

    وأضافت أنها "ستقوم بإنتاج 200 قناع تقريبًا في الأسبوع وستوفرها مجانًا مع الطلبات عبر الإنترنت وتوزعها على المنظمات في عمان التي تساعد المحتاجين".

    اللبنانية أمل كلوني

    تبرعت محامية حقوق الإنسان اللبنانية أمل كلوني وزوجها الممثل جورج كلوني بمليون دولار لجهود الإغاثة المبذولة في التصدي للفيروس التاجي في ست منظمات مختلفة وجمعيات خيرية، بما في ذلك بنوك الطعام وخدمات الطوارئ.

    المغربية سارة بوخلاد

    في باريس، قامت شيف المعجنات الفرنسية-المغربية سارة بوخالد، البالغة 27 سنة، بتوزيع أكثر من 1000 قطعة حلوى شرق أوسطية مصنوعة يدويًا بدقة على العاملين بالخط الأمامي في مجال الرعاية الصحية.

    شيف المطبخ من أصول مغربية، الفرنسية سارة بوخالد
    © Photo / Instagram account of Sara boukhaled
    شيف المطبخ من أصول مغربية، الفرنسية سارة بوخالد

    وقالت بوخالد بحسب "ArabNews": "إذا قلنا أن المعكرون هو من اختصاص فرنسا، فإن القرن الغزال هو تخصص المغرب".

    وأضافت: "بالنسبة لي، القرن الغزال هو من المعجنات الأقل سكرًا من جميع الحلوى المغربية - أكثر أناقة وله أيضًا شيء أكثر أنوثة. لذلك اخترته لحملتي".

    وختمت "لا يمكنك أن تتخيل كيف أن لفتة صغيرة تجلب لنا الكثير من الفرح والشجاعة للمتابعة والاستمرار".

    الكلمات الدلالية:
    مصر, المغرب, جورج كلوني, أمل كلوني
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