200 ماعز يغزو مدينة أمريكية... فيديو

كسر قطيع من 200 ماعز في إحدى ضواحي مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا السياج و"استولى" على شوارع المدينة في 13 مايو/أيار.

وقام مستخدم يدعى رولاندز بتصوير الحدث، حيث قال، اشترى مجموعة أشخاص يعيشون في ضواحي المدينة المعاز، لكي تقضي الحيوانات على نباتات تلة بالقرب من المنطقة فهذا يقلل من احتمال نشوب حرائق هناك.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street



This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT — Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020

وعادة ما تكون المعاز في الحظيرة لكن أحد الحيوانات حاولت أن تأكل الزهور خارج السياج. وحذت الحيوانات الأخرى حذوها، وكسروا السياج معًا.

Good social distancing vs bad social distancing. Stay safe 👍🏻 pic.twitter.com/sWZHBXeBT2 — Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020

ونزلت المعاز إلى شوارع المنطقة، وصادفه رولاندز عندما عاد إلى المنزل من المتجر. وقال السكان المحليون مازحين بأن قطيع الماعز لم يلتزم بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي المعتمدة في كاليفورنيا في مارس/آذار.

وتم إعادة القطيع إلى مكانه بعد بضع دقائق، لكن حسب رونالدز، كان على السكان تنظيف الشوارع لمدة ساعة بعد ذلك.