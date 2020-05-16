طبيب يصدم عائلة بأن جروهم ليس كلبا بل حيوانا ماكرا... فيديو وصور

وتصرف رجل ياباني بمسؤولية عندما وجد ما ظنه جروا صغير على طرف الطريق في محافظة هوكايدو، وأخذ "الحيوان الأليف" إلى منزله من أجل العثور على المالك.
وشارك الرجل الصور ومقطع فيديو للحيوان على "تويتر" وفي النهاية، صدم بأن الحيوان لم يكن كلبًا على الإطلاق، ولكنه ثعلب صغير.
結論から申し上げますと保護したのは「犬」ではなく「キツネ」でした。— MARCY (@marcy_com) May 2, 2020
ご指摘いただいた皆さま、ありがとうございました。
藁をもすがる思いで「北きつね牧場」様へ相談したところ、引き取ってくれるとのことでしたので、明日連れていく予定です。
この度は保護犬ではないのにお騒がせしました。 pic.twitter.com/CTEDmPdctL
وبعد أن نشر الرجل مقطع الفيديو، الذي يظهر الحيوان الملقب بلونا وهو يصدر أصواتا لا تشبه أصوات كلب، شكك العديد من مستخدمي الإنترنت في نوعه. هل هو كلب حقيقي أم حيوان راكون أو حيوان من نوع آخر يعيش في البرية؟ وحسمت الزيارة إلى الطبيب البيطري الشكوك، حيث تبين أنه ثعلب صغير.
子狐ちゃんを北きつね牧場さんへ引き渡し完了いたしました。— MARCY (@marcy_com) May 3, 2020
月形町で保護したので「ルナ」と命名させていただきました。
帰る頃には同じ年頃の子狐ちゃんと一緒になって寝ておりました。
この度はご協力いただきありがとうございました
機会がありましたらルナに会いに行っていただけると幸いです pic.twitter.com/vgl9iNDlvx
وبما أن الثعلب ليس بحاجة إلى مالك، قرر الرجل تسليمه إلى مركز متخصص، وهو مزرعة فوكس الشمالية، التي تقع في بلدة كيتامي في جزيرة هوكايدو.
ووفقا لخبراء المركز، لا يزال الثعلب صغيرًا جدًا للبحث عن الطعام والاعتماد على نفسه، لذلك قرروا الاعتناء به حتى يصبح قويا أكثر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)