طبيب يصدم عائلة بأن جروهم ليس كلبا بل حيوانا ماكرا... فيديو وصور

وجد رجل جروا على الطريق فقرر الاعتناء به وشارك صوره على تويتر، ما أثار حيرة المستخدمين بأن الحيوان ليس كلبا، الأمر الذي أكده الطبيب البيطري فيما بعد.

وتصرف رجل ياباني بمسؤولية عندما وجد ما ظنه جروا صغير على طرف الطريق في محافظة هوكايدو، وأخذ "الحيوان الأليف" إلى منزله من أجل العثور على المالك.

وشارك الرجل الصور ومقطع فيديو للحيوان على "تويتر" وفي النهاية، صدم بأن الحيوان لم يكن كلبًا على الإطلاق، ولكنه ثعلب صغير.

وبعد أن نشر الرجل مقطع الفيديو، الذي يظهر الحيوان الملقب بلونا وهو يصدر أصواتا لا تشبه أصوات كلب، شكك العديد من مستخدمي الإنترنت في نوعه. هل هو كلب حقيقي أم حيوان راكون أو حيوان من نوع آخر يعيش في البرية؟ وحسمت الزيارة إلى الطبيب البيطري الشكوك، حيث تبين أنه ثعلب صغير.

وبما أن الثعلب ليس بحاجة إلى مالك، قرر الرجل تسليمه إلى مركز متخصص، وهو مزرعة فوكس الشمالية، التي تقع في بلدة كيتامي في جزيرة هوكايدو.

ووفقا لخبراء المركز، لا يزال الثعلب صغيرًا جدًا للبحث عن الطعام والاعتماد على نفسه، لذلك قرروا الاعتناء به حتى يصبح قويا أكثر.