بمناسبة عيد ميلاده الـ80... أغنية جديدة للفنان عادل إمام تشعل الإنترنت... فيديو

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أغنية جديدة للفنان المصري الزعيم عادل إمام، كتهنئة له بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الموافق اليوم الأحد 17 مايو/أيار.

وجاءت بعنوان "عادل إمام الأول" حيث جمعت عدة لقطات من سلسلة أعمال الزعيم المتنوعة بين الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، مرفقة بصوت غنائي مميز.

ونشر الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كلمات الأغنية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفنان عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده.

عادل إمام الاول ❤

اهداء من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه

فكرة : يسري الفخراني

غناء : ارشميدس 😊 محمد كيلاني

كلمات : ايمن بهجت قمر

الحان : محمود العسيلي

توزيع : هاني ربيع

Audio producer

ABK Bahgat kamar media pro.https://t.co/BXwd1OrPjG — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) May 16, 2020

الأغنية فكرة الكاتب يسرى الفخراني، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلي، توزيع هاني ربيع، وغناء محمد كيلاني.

ولاقت الأغنية تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أشادوا بها وعبروا عن سعادتهم بالزعيم وأعماله داعين له بطول العمر.

٨٠ عام منها ٦٠ عام بالمجال الفني كل عام وانت بخير قامة فنية عظيمة كنت ولا زلت الرقم الأول ومن وجهة نظري حتى لقب الزعيم لم يوفيك حقك وانت اكبر من ذلك بكثير #عادل_امام pic.twitter.com/ChzRjvfPpO — 𝙸𝙲𝙴 (@iOnlyFaisal) May 17, 2020

ويوافق 17 مايو/أيار عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ80، والذي ولد سنة 1940 بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك وزعيم الفن في مصر والوطن العربي.

ويعرض لعادل إمام في شهر رمضان أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، ويشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.