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    صورة لكوكب الأرض من مربكة الفضاء الدولية

    خلال مهلة محددة... طلاب العالم يمكنهم إرسال صورهم إلى محطة الفضاء الدولية

    © Photo / NASA
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    قدمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" المتخصصة بالفضاء دعوة عامة لجميع طلاب العالم الذين تخرجوا أو من الممكن أن يتخرجوا في هذا العام لرؤية صورهم في الفضاء.

    نشرت شركة "سبيس أكس" على موقعها الإلكتروني، دعوة عامة لكافة الطلاب في جميع أنحاء العالم الذين سيتخرجون هذا العام لكنهم حرموا من حفلة التخرج نتيجة انتشار فيروس كورونا 

    برندان غريين أحد مسؤولي لعبة ببجي
    © AP Photo / Scott Eisen
    "ببجي" تتيح للاعبيها الوصول لأعلى المستويات
    المستجد، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات لإرسال صورهم إلى الفضاء مجانا.

    وبحسب الموقع ستحمل مركبة الفضاء "Crew Dragon" الخاصة بالشركة، الصور برفقة رائدي الفضاء بوب بكنكن ودوغلاس هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية.

    وستعمل الشركة على تجميع الصور على شكل فسيفساء للكرة الارضية تضم صور الطلاب من جميع أنحاء العالم الذين حرمهم الوباء الاستمتاع بلحظات حفل تخرجهم، وسيتم طبعاتها وإرسالها مع المركبة إلى محطة الفضاء الدولية.

    وحددت الشركة موعد الأربعاء القادم الواقع في 20 مايو/أيار كموعد نهائي لإرسال الصور، ليتم إرسالها لاحقا إلى الفضاء، ويمكنكم إرسال صوركم من خلال الضغط على "الرابط هنا"، والذي سينقلكم إلى موقع الشركة. 

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    الكلمات الدلالية:
    طلاب, صور, الفضاء
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