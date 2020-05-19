تحدي رسم "بلا مبالاة" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

انتشرت، منذ بداية الحجر الصحي، تحديات مختلفة متعلقة بالطعام والرقص والموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها الأساسي إشغال الناس في هذا الوقت.

ابتكر المستخدمون تحديا جديدا مؤخرا يدعى "دودل تشيلندج" أي رسم بلا مبالاة، حيث يضع أحدهم ورقة على ظهر شخص ويقوم برسم ما يريده عليها. وبعد ذلك يقوم الشخص، الذي رُسم على ظهره بتذكر حركات أيدي زميله ومحاولة تكرار نفس الرسمة دون النظر إليها.

وانتشر التحدي بين مستخدمين من جميع الأعمار حيث نجح بعضهم في رسم لوحة مماثلة ورسم بعضهم الآخر لوحات مختلفة تماما.

بدأ التحدي على موقع "تيك توك" ثم انتقل إلى "انستغرام" و"تويتر" أيضا، ويحاول الرجل في الفيديو تكرار حركة أيدي صديقته حيث يرسم الأحرف على اللوح أمامه.

ولم تنجح فتاة في إعادة رسم رأس سيمبسون، الذي رُسم على ظهرها وبالنهاية ظهر اختلاف شديد بين لوحتها ولوحة زميلها في التحدي.