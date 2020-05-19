تحدي رسم "بلا مبالاة" يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

ابتكر المستخدمون تحديا جديدا مؤخرا يدعى "دودل تشيلندج" أي رسم بلا مبالاة، حيث يضع أحدهم ورقة على ظهر شخص ويقوم برسم ما يريده عليها. وبعد ذلك يقوم الشخص، الذي رُسم على ظهره بتذكر حركات أيدي زميله ومحاولة تكرار نفس الرسمة دون النظر إليها.
#Breaking - A new quarantine challenge has gained popularity on the Internet called the Doodle or Drawing Challenge.#TrustedNews #TikTok #viral #Trending #doodlechallenge #drawingchallenge— Oigetit Fake News Filter (@oigetit_com) May 16, 2020
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وانتشر التحدي بين مستخدمين من جميع الأعمار حيث نجح بعضهم في رسم لوحة مماثلة ورسم بعضهم الآخر لوحات مختلفة تماما.
Here we are doing the #Doodlechallenge 😎— APPTUTTi (@APPTUTTi) May 18, 2020
To brighten up our #Monday pic.twitter.com/0IqYYZxB5U
بدأ التحدي على موقع "تيك توك" ثم انتقل إلى "انستغرام" و"تويتر" أيضا، ويحاول الرجل في الفيديو تكرار حركة أيدي صديقته حيث يرسم الأحرف على اللوح أمامه.
That wasn’t what I doodled! #drawing #doodle #drawingchallenge #doodlechallenge pic.twitter.com/z4bWv4g3JJ— Justin Ashar (MGMT) (@djashar) May 12, 2020
ولم تنجح فتاة في إعادة رسم رأس سيمبسون، الذي رُسم على ظهرها وبالنهاية ظهر اختلاف شديد بين لوحتها ولوحة زميلها في التحدي.
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