فتاة تعاقب صديقها بـ"طريقة غريبة" على خيانته لها... فيديو‎

لكل شخص طريقة للعقاب عن الخيانة، إلا أن هذه الفتاة الصينية قررت الاتنقام من صديقها، لخيانته لها، بطريقة غير متوقعة، إذ أرسلت 1000 كيلوغرام من البصل إلى منزله.

ووفقا لموقع"أوديتي سينترال"، قررت تشو إنهاء علاقتها بصديقها وبكت بحرقة لثلاثة أيام بعد ذلك، ثم علمت أن صديقها لم يذرف الدموع على فراقها، ويستمتع بوقته خارج المنزل، ما جعلها أكثر غضبا.

وأضاف الموقع أنه مع قدوم يوم الأزواج في الصين الموافق لـ 20 مايو، وضعت الفتاة تشاو خطة للانتقام من صديقها السابق، عن طريق إرسال طن من البصل إلى عتبة منزله حتى يتمكن من البكاء بقدر ما فعلت على خيانته لها، ولتجعل يومه أكثر سوءا.

وطلبت الشابة طنا من البصل عبر الإنترنت حيث تم توصيله عبر موظف توصيل إلى باب منزل صديقها السابق، مع رسالة قالت فيها: "لقد جعلتني أبكي لمدة ثلاثة أيام، والآن حان دورك".

وأظهرت مشاهد مصورة موظف التوصيل يفرغ أكياس البصل أمام المنزل بمفرده.

وعندما عاد صديق الفتاة السابق إلى لمنزل وجد أكياس البصل مكدسة أمام باب منزله، دون توضيح، إلا أن جيرانه عبروا عن انزعاجهم من انتشار رائحة البصل في المبنى.