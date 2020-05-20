سيارة "مرسيدس" جديدة تعمل بنبضات القلب... فيديو وصور

تشتهر شركة مرسيدس بينز الألمانية للسيارات بنماذجها الفريدة من نوعها والمواكبة لكل تحديثات التكنولوجيا، ولكن AVTR النموذجية، كانت محط إعجاب وجدل كبيرين بسبب مواصفات غريبة وفريدة من نوعها.

وكلمة نموذجية هنا لا تعني تصميما فاخرا ومميزا، ولكن وبحسب ماتقوله الشركة فإن السيارة تمتلك نظام ذكاء اصطناعي باسم "VISION AVTR"، والذي يعمل على استشعار أنماط ضربات القلب والتنفس الخاصة بالسائق والركاب.

Perfect match! No sunset outshines the beauty of our Vision AVTR.



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#MBdesign #MercedesBenz #VISIONAVTR #sustainableluxury pic.twitter.com/70l2kWyzhI — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) January 26, 2020

بحيث أنه عندما يضع السائق يده على الكونسول الوسطي، تبدأ السيارة بمراقبة دقات قلبه بدقة عالية كي تدب الحياة في السيارة وتبدأ بالحركة، والتي يمكن أن تكون عمودية أو أفقية بفضل عجلاتها فريدة التصميم.

The Mercedes-Benz Vision Avtr Concept looks INSANE. pic.twitter.com/vDufsMWIvA — Complex (@Complex) January 7, 2020

وتحتوي الخلفية على ألواح قابلة للحركة في مختلف الاتجاهات تشبه قشور الزواحف، وهي عبارة عن ألواح طاقة شمسية يمكنها التحرك تجاه أشعة الشمس للحصول على أعلى مستوى ممكن من الطاقة.

وتأتي السيارة أيضًا مع أبواب شفافة بالكامل من دون أي معدن أو مقابض، كألواح زجاجية، تشبه "عالم آفاتار" الذي عمل مهندسو مرسيدس على تخيله بأدق تفاصيله.