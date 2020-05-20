اكتشاف "مخلوق غريب" داخل صخرة قادمة من الفضاء... صورة

وعثر على الصخرة عام 1984، وتم تخزينها حتى أعيد استكشافها في عام 1996، لتقرر ناسا الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحاضر.
وزعم الباحثون أن الاكتشاف يمكن أن يكون أول دليل على وجود حياة فوق كوكب المريخ.
DAILY EXPRESS - #science #ctp_video #autoplay_video ‘Weird worm-like’ creature discovered inside Antarctica rock by NASA revealed https://t.co/pAtnOXcj4X— Amigo News (@my_amigouk) May 19, 2020
ويرى أخرون أنه الصخرة موجودة في القارة القطبية الجنوبية منذ ملايين السنين، ما يمكن أن يكون هذا المخلوق قد وصل لها من كوكب الأرض.
وأوضح الباحثون أن قبل 16 مليون سنة، اصطدم نيزك ضخم بالمريخ القديم، لتتجه أجزاء من الحطام تجاه كوكب الأرض وتهبط عليه.
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