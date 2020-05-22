زوكربيرغ يخطط لمرحلة ما بعد كورونا ويحذر من "عواقب وخيمة"... والموظفون قلقون

أخبر مارك زوكربيرغ موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 48000، أنه يخطط للعمل عن بعد جائحة كورونا، بالنسبة لمن يعيشون بعيدين عن أماكن عملهم، الأمر الذي سبب قلق العمال في حال سيقوم بتخفيض الرواتب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك نايمز" الأمريكية: "من الواضح أن Covid-19 قد غير حياتنا كثيرًا، وهذا ينطبق أيضًا على كيفية عمل معظمنا".

بناء على نتائج هذه الفترة، أتوقع أن يصبح العمل توجها حقيقيا.

وأضاف: "إن خلق وظائف عن بعد سيسمح لـ"فيسبوك" بجذب الموهوبين من المدن الصغيرة والدول الأخرى الذين لم يرغبوا في الانتقال بسبب العمل".

ولكن ما أثار قلق الموظفين، جملة قالها زوكربيرغ وهي: "إذا أراد موظفو "فيسبوك" الانتقال، فسيتعين عليهم إخطار الشركة قبل 1 يناير/كانون الثاني 2021. اعتمادًا على مكان الإقامة الجديد، ويمكن تغيير رواتب وتعويضات الموظفين".

وأوضح زوكربيرغ أن هذا "ضروري للضرائب والمحاسبة"، وحذر من أنه

إذا صمت الموظفون بشأن هذه الخطوة، فستكون هناك عواقب وخيمة عليهم.

وسيتم إدخال التغييرات للموظفين الجدد بدايةً في الولايات المتحدة وستنطبق فقط على كبار المهندسين. بموافقة رؤساء الفريق، وسيتم منحهم الفرصة للعمل من المنزل، ولكن فقط إذا كان لديهم معدلات عالية.

ومع مرور الوقت، ستمتد هذه السياسة إلى موظفي الإدارات الأخرى لـ"فيسبوك"، كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال".

الجدير ذكره أنه في 12 مايو/أيار، كانت "تويتر" أول شركة تكنولوجية أمريكية كبرى تعلن أنها ستوفر للموظفين فرصة للعمل من المنزل حتى بعد الوباء.