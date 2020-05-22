حفل غنائي يظهر كيف يمكن الاستمتاع بالموسيقى الحية في زمن كورونا... فيديو

قدمت المغنية وكاتبة الأغاني كيسي دونوفان عرضا موسيقيا مجانيا على منصة في سيدني، يوم الخميس، منح معجبيها فرصة الاستمتاع بأحد أوائل العروض الموسيقية المباشرة لأول مرة منذ شهور، لكن تعين عليهم البقاء في السيارات لمشاهدة الحفل.

وبدأ رواج الحفلات الموسيقية، التي تقدم لجمهور السيارات مما يتيح للفنانين التواصل مع الجمهور فعليا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التباعد الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، قدمت دونوفان، التي اشتهرت بعدما فازت في برنامج أستراليان أيدول، قبل أكثر من 10 أعوام، العرض في ساحة سيارات تضم نحو 40 سيارة يستقلها الجمهور.

Drive-in concerts are popping up worldwide. On Thursday, Australians honked and waved as singer Casey Donovan performed in the rain pic.twitter.com/baQSEpsm7c — NowThis (@nowthisnews) May 22, 2020

وللحفاظ على التباعد الاجتماعي لا يسمح للجمهور بمغادرة سياراتهم، لكن يمكنهم الاستماع للحفل عبر موجة (إف.م) الفائقة التردد على أجهزة الراديو في السيارات للحصول على صوت عالي النقاء أو إنزال النوافذ والاستماع مباشرة عبرها.

وبدلا من التصفيق أو التلهيل، يستخدم الجمهور أبواق السيارات لتحية الفنانين.

Going to a gig is still a long way off but now there is a new way to see live music while still staying safe. Concerts from your car have started to pop up all over the world including at Tempe. https://t.co/OF81oZFF1j @myleehogan @caseydonovan #7NEWS pic.twitter.com/w3xUhT8S4y — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 21, 2020

وتعتزم شركة "درايف-إن إنترتينمنت أستراليا" التي نظمت الحفل تقديم المزيد من العروض الموسيقية في ساحات انتظار السيارات خلال الشهور المقبلة كي يتسنى للمزيد من الأشخاص الحضور مع استمرار تخفيف إجراءات العزل العام التي طبقتها الحكومة لمواجهة مرض كوفيد-19.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.