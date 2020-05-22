ممثلة أمريكية وزوجها يعترفان بالذنب بتهمة الاحتيال

اعترفت الممثلة الأمريكية، لوري لوفلين، وزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي، اليوم الجمعة بدفعهما مبلغ 500 ألف دولار لإلحاق ابنتيهما في جامعة جنوب كاليفورنيا، كجزء من مخطط رشوة لقبولهما في الكلية.

وقدمت لوفلين (55 عاما) وزوجها (56 عاما) التماسيهما أمام قاض اتحادي في بوسطن عبر تطبيق "زووم" على الإنترنت بموجب اتفاقات تتضمن حبسها شهرين وحبس زوجها 5 أشهر في السجن، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأقرا بأنهما مذنبان بالتآمر لارتكاب جريمة احتيال باستخدام تكنولوجيا الاتصالات عن بعد والبريد الإلكتروني.

كما وافقت لوري لوفلين وزوجها موسيمو جيانولي على الحكم عليهما بدفع غرامات مالية قدرها 150 ألف دولار و250 ألف دولار لزوجها و100 ساعة في الخدمة المجتمعية لها و250 ساعة لزوجها.

وسيؤجل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي، ناثانيل جورتون، اتخاذ قرار بقبول أو رفض اتفاقات الإقرار بالذنب، التي تحد من قدرته على فرض عقوبات مختلفة.

وسينطق جورتون بالحكم في 21 أغسطس/ آب المقبل.

واشتهرت لوري لوفلين بشخصية "العمة بيكي" مسلسل السيت كوم "Full House".