مركز تجاري يبتكر طريقة آمنة للزوار لعدم استخدام أزرار المصعد لنقل فيروس كورونا (فيديو)

ابتكر مركز تجاري في تايلاند طريقة فريدة من نوعها لتجنيب الزوار استخدام أيديهم لضغط على أزرار المصاعد وإبعاد الناس عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع أخبار تكنولوجية نقلا عن أصحاب المركز التجاري أنهم قاموا بذلك لتخفيف الإصابة بالفيروس من خلال الحد من استخدام الأزرار القادرة على نقل الأمراض بشكل كبير إلى الزوار.

وفوجئ الزوار بهذا الابتكار الجديد بعد العثور على الدواسات أمام المصاعد وداخلها، لكنهم رحبوا بالتغيير الجديد دون استخدام اليدين كخطوة ذكية للبقاء بصحة جيدة.

وقال أحد الزوار: "لقد قاموا بعمل جيد هكذا أشعر بأمان أكبر لأننا نستخدم أيدينا للقيام بأشياء مختلفة طوال الوقت. الآن يمكننا استخدام قدمنا ​​للضغط على المصعد، إنه رائع حقا".

وأشار مدير المركز التجاري إن دواسات القدم تمنح المتسوقين الطمأنينة وقال: "إن أسهل طريقة للعدوى هي عندما تلمس شيئا ملوثا، وتلمس وجهك في نهاية المطاف، وسوف ينتقل الفيروس إلى فمك أو عينيك أو أنفك. لذلك توصلنا إلى فكرة المصعد الخالي من استخدام اليد والذي يعمل بالقدم".