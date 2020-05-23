رجل يهاجم ويقتل والده أمام 20 شاهدا على تطبيق زوم

قام رجل بطعن والده البالغ 72 عاما في نيويورك خلال مشاركته في دردشة فيديو على تطبيق "زوم".

وكان حوالي 20 شخصا يشاركون في اتصال الفيديو وأصبحوا شاهدين لجريمة قتل مرعبة، بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز".

وعاش توماس باورز البالغ من العمر 32 عاما مع والده دوايت باورز، حتى هاجمه فجأة وقال شاهدو العيان، "لاحظنا أن (دوايت) سقط عن الشاشة وسمعنا تنفسه الثقيل". وأضافوا، كان من المريع أن نشهد ذلك.

Man MURDERED on ZOOM Call - Thomas Scully-Powers ARRESTED - RIP Dwight Powers https://t.co/I0jFx2BmSS The story in the ABOVE YOUTUBE LINK! #zoom pic.twitter.com/rMU6O17r3T — D-Railed News and Podcasts (@Gatekeeper5150) May 22, 2020

وكانت المكالمة عبارة عن اجتماع لمدمني الكحول، ولسوء الحظ لم يتمكن الشهود من إعطاء عنوان الضحية للطوارئ فاجتماع كهذا يبنى على أساس إخفاء الهوية.

وفي النهاية وصلت الشرطة بعد ساعة من الحادث وكان المجرم قد هرب من نافذة الطابق الثاني، وتمكنت السلطات من اللحاق به.

ثم تم اتهام توماس بالقتل من الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تتم محاكمته قريبا. ولا يزال من غير المفهوم ما حفز رجلا بالغا من العمر 32 عامًا على ارتكاب هذا العمل.