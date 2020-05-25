الأطعمة الرئيسية التي يجب عليك تناولها للتخلص من الصداع

يعد الجفاف وتخطي الوجبات والتوتر من بين أهم الأسباب الرئيسية للشعور بالصداع، الذي يصيب الإنسان بالإزعاج.

ووفقا لموقع "ميس كيرا" الطبي، هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك تناولها عند الشعور بالصداع من أجل تجاوز المرحلة.

السبانخ

الزنجبيل

الخضروات الورقية مفيدة جدًا للعديد من الأشياء، ولكن الشيء الوحيد التي تفعله هو التخلص من الصداع، حيث تحتوي السبانخ على مستويات عالية من المغنيسيوم الذي وجد أن له خصائص قوية جدًا للتخلص من الصداع.

الزنجبيل لديه القدرة على منع الناقلات العصبية التي تسبب تورمًا طفيفًا في دماغك مما يمنحك في نهاية المطاف نوعًا من الانزعاج. يمكنك صبه في أطباق الطعام أو صنع بعض عصير الخضروات وإضافة الزنجبيل إليه.

البطيخ

يمكن أن تساعد هذه الفاكهة المرطبة جسمك المجفف على الحصول على بعض الماء الذي تحتاجه بشدة، وهذا بدوره يساعدك على التخلص من الصداع الناتج عن الجفاف. كما يساعد تناول هذه الفاكهة في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول.