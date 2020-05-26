حديقة حيوانات ويلزية تضطر لقتل مئات الحيوانات بسبب كورونا... فيديو

قد تضطر حديقة حيوان بريطانية إلى قتل حيواناتها، لأنها لم تعد تمتلك المال لإطعام الحيوانات الموجودة في الحديقة بعد إغلاقها على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويخشى أصحاب الحديقة عاشوا حلمهم في شراء حديقة بورث للحيوانات البرية في ويلز الغربية ألا يكون لديهما ما يكفي من المال لإطعام أكثر من 300 حيوان، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت الحديقة في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، لأنها لم يكن لديها مدربين مسلحين في حالة هروب الحيوانات، ثم سُمح بإعادة فتحها في شباط/ فبراير، ولكنها أغلقت الآن مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

بينما صرحت الحكومة الويلزية بأنها زودت بالفعل جميع حدائق الحيوان المرخصة بتفاصيل خطط الدعم الموجودة، وقالت إن صندوق المرونة الاقتصادية الذي تبلغ تكلفته 500 مليون جنيه استرليني قدم دعماً سخياً أكثر مما قدمه صندوق حدائق الحيوان على وجه التحديد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة: "إذا كان لدى أي من العاملين في حديقة الحيوان مخاوف بشأن قدرتهم على تلبية احتياجات حيواناتهم، فيجب عليهم الاتصال بفريق صحة الحيوان التابع للسلطات المحلية للحصول على المشورة دون تأخير، حيث أنهم على استعداد لتقديم الدعم".