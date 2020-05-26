أولها الشوكولاته... سبعة أطعمة ومشروبات تسبب الصداع النصفي يجب الابتعاد عنها

يعد الغثيان والدوخة والتوتر من الضوء والصوت والرائحة، من بين أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الصداع النصفي، الذي يصيب الإنسان بالألم.

هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك الابتعاد عنها لكي تتجنب الشعور بالصداع من أجل تجاوز المرحلة، بحسب ما نشرته شبكة "cnn".

الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على بيتا- فينيثيلامين والكافيين والتيرامين، ما يسبب، بل ويزيد، الصداع النصفي عند تناولها.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد، على مستويات عالية من نترات الصوديوم التي تسبب الصداع النصفي.

الأجبان المعتقة

يجب الابتعاد عن هذه الأجبان لأنها تحتوي على كمية كبيرة من التيرامين الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية وزيادة آلام الصداع.

الكحول

يمكن للكبريتات الموجودة في النبيذ أن تسبب الصداع، وغالبا ما تحتوي المشروبات المخمرة على تيرامين ويمكن أن تسبب آلام بشكل سريع.

القهوة والشاي

رغم التوصية به... لكن استهلاك الكافيين بكثرة ثم تقليله فجأة، قد يسبب الصداع النصفي.

مشروبات التنحيف الغازية

تحتوي على كل من الكافيين والأسبرتام، المحفزة للصداع النصفي.

الطعام الصيني

يشتهر الطعام الصيني باحتوائه على الغلوتامات الأحادية الصوديوم التي تسبب الصداع النصفي.

والصداع النصفي هو أكثر من مجرد صداع معتدل. وقد يحدث بسرعة.