عارضة أزياء روسية تنشر صورتها داخل الحجر المنزلي دون مكياج و"فوتوشوب"

أقدمت عارضة أزياء روسية على نشر صور شخصية لها من الحجر المنزلي على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "انستغرام".

وأظهرت العارضة الروسية كاترين سبيفاك صور لوجهها دون وضع المكياج ودون استخدام فلاتر تجميل الصور أوتقنية الفوتوشوب المشهورة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от مس انستا (@ms.instaaa) 28 Май 2020 в 2:29 PDT

وتعد سبيفاك من بين أجمل عارضات الأزياء في العالم تعاني من مشاكل حب الشباب في بشرتها.

وأثنى المحبي ومتابعي العارضة على جرأتها وتصالحها مع نفسها، على عكس بعض المشاهير.