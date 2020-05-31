مطربة عربية مشهورة: كل النساء حاقدات ومافي أنثى نظيفة... فيديو

اتهمت المطربة السودانية الشابة، إيلاف عبد العزيز، النساء عامة بالحقد والحسد والرياء.

وقالت إيلاف عبد العزيز، خلال سهرة تلفزيونية على فضائية "أنغام": "مع احترامي للنساء الموجودات معنا بالاستوديو، وأنا واحدة منهن، النسوان حاقدات وكعبات شديد".

وعن مجاملاتها أكدت إيلاف في حديثها، أن "مجاملاتها للفنانين الرجال فقط"، وذكرت بالمقابل "أثق تماما أن أي مناسبة تخصها سيجاملها فيها الرجال فقط".