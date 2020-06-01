موضة كمامات جديدة بصور مستخدميها... فيديو

طور أحد المصورين الفوتوغرافيين في مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، كمامات جديدة، تحمل صور وجوه مستخدميها.

وابتكر غانديناغار نظاما يسمح لك بطباعة النصف السفلي من وجهك على الكمامة، وهكذا تصبح الكمامة تشبه شكل الشخص عند ارتدائها.

At Kottayam, Kerala, they print your face on the mask so that even when you wear the mask, people can recognise you. It takes 15 minutes to print. Cost - ₹60. #innovation #ideas pic.twitter.com/VDk4WNzyPd — Ananth Rupanagudi (@rananth) May 24, 2020

وهذه الكمامات هي كمامات كلاسيكية تغطي الأنف والفم مع رباطين مطاطيين في الجانب يعلقان حول الأذنين، والاختلاف الرئيسي هو أنه بدلاً من قطعة قماش عادية، فإن الكمامة ترسم النصف السفلي من وجه الفرد.

Want to show your face while wearing a mask? This #Indian photo studio came up with a unique trend by printing customers' photos on their masks. Customers said the face print mask could help then easily recognize each other during the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/bFedkapNiq — Global Times (@globaltimesnews) May 28, 2020

وللحصول على كمامة كهذه، يقوم المطور بالتقاط صورة العميل ومن ثم طباعة صورته، ويستغرق الأمر 20 دقيقة فقط.

وقال المصور إنه حصل على طلبات من مختلف بلدان العالم مثل أمريكا والكويت، بحسب ما نقلته "برينت ويك".