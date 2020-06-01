"للوسامة عنوان"... ناصر القصبي يحدث تفاعلا بين متابعيه بصورة نادرة

أحدث الفنان السعودي، ناصر القصبي، تفاعلا كبيرا بين متابعيه ومحبيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة نادرة له من مرحلة الطفولة.

ومازاد من تفاعل جمهور القصبي معه هو تعليقه الساخر على الصورة وطريقة التقاطها قائلا: "للوسامة عنوان وللشياكة ألف عنوان.. ولا أحد يكلمني لو سمحتوا".

وحظيت صورة ناصر القصبي النادرة بآلاف التعليقات وإعادة التغريد (ريتويت)، كما أنها شجعت البعض من متابعيه على مشاركة صور نادرة له وذكرياتهم.

للوسامة عنوان وللشياكة ألف عنوان

ولا احد يكلمني لو سمحتوا pic.twitter.com/F9VXypjxBz — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 30, 2020

​يشار إلى أن أحدث مسلسلات ناصر القصبي "مخرج 7" توقف عرضه على شاشة "إم بي سي 1" السعودية خلال شهر رمضان عند الحلقة الـ20 في 15 مايو/ أيار وتم استبداله بمسلسل "درب الزلق".

وتقرر إيقاف المسلسل لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

مسلسل "مخرج 7" يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

والمسلسل السعودي يناقش قضايا متنوع من خلال الكوميديا، وتناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاجمته مستنكرة ما جاء فيهما من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.