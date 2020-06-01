كيف تؤدي تدريبات اللياقة البدنية العسكرية في منزلك... فيديو

تعد تدريبات اللياقة البدنية للعسكريين من أصعب التمارين الرياضية، التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات جميع عضلات الجسم، لتكون قادرة على الحركة بمرونة فائقة.

وتشمل تلك التدريبات، الجري، والمشي على ألواح خشبية صغيرة، وقفز الحواجز، إضافة إلى المرور تحت بعض الحواجز، وعبور بعض الفتحات الضيقة بسرعة، دون أن يؤثر ذلك على كفاءة الحركة.

وتشمل التدريبات التي يقوم بها أحد الأشخاص في فيديو، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، الجري بين فتحات سلم موضوع على الأرض لتمكين المتدرب من التحكم في موضع أقدامه بدقة عالية، إضافة إلى تدريبات الضغط الخاصة بتقوية عضلات الذراعين.

This man created his own wooden obstacle course



🎥 TikTok: katiehunt2 pic.twitter.com/2vLVZ3U4gV — The Sun (@TheSun) June 1, 2020

واستطاع الرجل صناعة كل تلك العوائق، التي جعلت حديقة منزله أشبه بصالة ألعاب أو ساحة تدريب، بواسطة مجموعة من الألواح الخشبية، التي تم توزيعها بطريقة فنية لتحقيق الهدف من التدريب، إضافة إلى سلمين عاديين، وبرميل بلاستيكي.