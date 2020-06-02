بعد إصابة زميلتها... زوجة أحمد السقا تجري فحص كورونا

يخضع الفنان المصري، أحمد السقا، وزوجته، مها الصغير، لفحص فيروس "كورونا" المستجد، الخميس المقبل، وذلك بعد إصابة زميلتها في البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه عبر فضائية "سي بي سي" المصرية.

واحتكت مها الصغير بالمذيعة دينا حويدق منذ عدة أيام أثناء تصوير برنامج "It’s Showtime"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتشارك مها الصغير دينا حويدق تقديم برنامج "It’s Showtime" على "سي بي سي"، ويتناول في مضمونه أخبار الترفيه في العالم العربي.

وكانت دينا حويدق، أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وكتبت حويدق أن نتيجة تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وطلبت من كل من تعامل معها خلال الأسبوع الماضي أن يطمئن على نفسه لحماية الآخرين من انتشار العدوى.

يشار إلى أن عدد من الإعلاميين المصريين أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهم مذيع البرامج الرياضية كريم رمزي والمذيعات بفضائية "إكسترا نيوز" مآثر المرصفي وريهام السهلي وآية عبد الرحمن، وإلهام نمر وداليا أبو عمر وعمر صلاح.

كورونا ايجابي .. الحمدلله



دعواتكم — Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) June 1, 2020

وأعلنت مصر تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، يوم الاثنين، ليصل الإجمالي إلى 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة".

وكانت مصر أعلنت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما سجلت محافظات (البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء) أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع مجلس المحافظين اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة، وأوصى المحافظين بمتابعة الأوضاع في محافظاتهم ومتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء.