تركي آل الشيخ ينشر "رسالته الأخيرة" ويفاجئ الجميع بشأن أموال وهدايا الأهلي

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، ما وصفها رسالته الأخيرة بشأن النادي الأهلي، وكشف فيها مصير الأموال التي تبرع بها للنادي الأهلي طوال فترة رئاسته الشرفية، وهو ما يتخطى حاجز الربع مليار جنيه.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "البوست الأخير في هذا الموضوع... محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي.. وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب".

وتابع: "من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أساهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، في صندوق تحيا مصر، لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".

واختتم كلامه، قائلا: "عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلنا إيد واحدة في المرة قبل الحلوة".

وكان النادي الأهلي قرر قبول الاستقالة الشرفية لتركي آل الشيخ ورفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف، وخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقات القانونية لرد الأموال التي حصل عليها، كما أعلن الأهلي، التراجع عن إقامة مهرجان اعتزال قائد الفريق حسام عاشور ضمن عدد من القرارات والإجراءات الأخرى.