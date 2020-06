أمريكي يؤدي مقاطع موسيقية عالمية على غسالة... فيديو

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يؤدي شنايدر أنغام موسيقية بالنقر على أزرار الغسالة ويساعده صديقه وهو بالأداء على غسالة أخرى. ومن الملاحظ أن شنايدر يختبئ في نهاية العرض في خزانة تحت الدرج على غرار هاري بوتر.

ونشر شنايدر مقاطع أخرى على تطبيق "تيك توك" يؤدي على واحد منها أغنية شهيرة لفرقة "a-ha" التي تدعى "Take on Me".

كما قام شنايدر بأداء موسيقى فيلم الكرتون "غرافيتي فولز" باستخدام لعبة الكلب والآلة الحاسبة. كما ساعده الخلاط بأداء أغنية لبيلي إيليش.