إليسا تكشف عن الطعام الذي تعلمت إعداده بسبب كورونا... فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية، إليسا، أول حفل "أونلاين" لها دون جمهور، اليوم الخميس، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وعلى هامش الحفل الذي أذيع حصريا عبر منصة "شاهد في آي بي" للبث الرقمي، كشفت إليسا للإعلامي السعودي، علي العلياني، عن الوجبات التي تعلمت إعدادها خلال فترة الحجر المنزلي بسبب "كورونا".

وأشارت إلى أنها تعلمت إعداد المعكرونة إسباغيني والتبولة والأرز المسلوق.

وفيما قالت المطربة الشهيرة إن أزمة "كورونا" ظرف صعب، لكنها أكدت أنها معتادة طوال حياتها على أن تتأقلم مع أي ظرف.

وأضافت أن فترة الحجر المنزلي تعلمت منها الاهتمام بمنزلها وأن تعرف مكان تواجد ملابسها، كما ساعدتها الظروف الراهنة على التركيز على الاهتمام بصحتها وفقدان وزنها.

وعبرت إليسا عن اشتياقها للحياة والسفر وإلى مقابلة جمهورها وجها لوجه.

وافتتحت إليسا أول حفل "أونلاين" لها بأداء أغنية "وحشتوني" للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.

وقبل الحفل، شاركت إليسا إطلالتها لحفل الليلة، وهو عبارة عن فستان سهرة قصير أسود اللون.

View this post on Instagram ... and i am ready #elissa @bassamfattouh @yehiachokor A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jun 4, 2020 at 11:45am PDT

​ويقام حفل إليسا "أونلاين" تحت عنوان "معيدين معكم"، بالتعاون مع شركة "روتانا" وهيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أشاد بنجاح حفلات "معيدين معكم" التي أقيمت خلال عيد الفطر عبر منصة "شاهد"، وكان نجومها محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم، ليطالب بإحياء المزيد من هذه الحفلات، ورد مدير شركة "روتانا" عليه عبر "تويتر": "أبشر يا بو ناصر الجمهور يستاهل ومعاليك وفريق الترفيه مو مقصرين ..فبدعمك وتوجيهاتك راح نقدم الأفضل".