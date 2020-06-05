فتاة تقوم بغطس "جنوني" خطير في بئر أثري... فيديو

مارست فتاة رياضة الغطس في مكان غريب جدا وخطير بأحد المعالم الأثرية الشهيرة في الهند.

نشرت صحيفة "ذا صن" مشاهد فيديو على "تويتر"، تظهر قيام مجموعة فتيات وشبان بممارسة هواية الغطس من مكان عال جدا في أحد الأماكن الأثرية الواقعة في مدينة جدوبور الهندية.

وتم بناء المكان قبل 300 عام من قبل الملك مهراجا أبهاي سينغ، وهو عبارة عن بئر لحفظ المياه، بقي محافظا على شكله وتصميمه الرائع إلى اليوم بسبب غمره في التراب.

This is the craziest diving platform we've ever seen pic.twitter.com/2DH4DOu2ci — The Sun (@TheSun) June 5, 2020

وكشفت عمليات الترميم الأخيرة عن آثار رائعة على عمل حوالي 200 قدم تقريبا في منتصف المدينة، تأخذ شكل الهرم المغمور في قاع الأرض.

وزين البئر القديم بمنحوتات ومنقوشات متنوعة من الفيلة الراقصة والأسود والأبقار مع مجموعة من الأحواض المائية، تتميز بها العمارة الهندية القديمة.

ويقوم السياح وبعض الأطفال والهواة بالقيام بممارسة رياضة الغطس في قاع البئر من أعلى قمة له، مستمتعين بمشهد رائع من الأثار التي تعود إلى القرون الوسطى.