قرار "إنساني" من كاني ويست تجاه ابنة ضحية الشرطة الأمريكية

شارك المغني كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، في المظاهرات المندلعة في الولايات المتحدة بسبب مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد الشرطة.

وحرص ويست على احتلال الصفوف الأمامية في التظاهرات المشتعلة بالولايات المتحدة ضد العنصرية.

وأعلن مغني الراب الأمريكي تكفله بنفقات تعليم جيانا ابنة فلويد، طوال حياتها، كاشفا عن وضع 529 خطة تعليمية باسمها، بحسب صحيفة "لوس أنغلوس تايم".

وتبرع كاني ويست بمليوني دولار لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيرى وبرونا تايلور، ضحايا سوء تعامل الشرطة الأمريكية.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.