بعد باتمان.. سبايدرمان يظهر في احتجاجات أمريكا.. فيديو

شخصية " سبايدرمان" عرفها الناس من خلال سلسلة أفلامه المرتبطة بتحقيق العدالة ضد الشر مع فريق يضم "سوبرمان" و" باتمان" وغيرهم.

View this post on Instagram Человек-паук присоединился к акции протеста в США A post shared by 🇰🇿© ZTB MEDIA 2020 (@ztb_video) on Jun 3, 2020 at 9:10pm PDT

يظهر "سبايدرمان" في الفيديو الذي انتشر على موقع "إنستغرام" وحقق قرابة 250 ألف مشاهدة، وهو على زاوية جدار شبيه بأحد أفلامه.

وكان الرجل الوطواط والمعروف بـ"باتمان" قد ظهر قبل أيام في أحد الاحتجاجات المشتعلة أخيرا في أمريكا، على خلفية مقتل جورج فلويد في واقعة فجرت غضبا عارما.