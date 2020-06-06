في تحقيقات "التحريض على الفجور"... سما المصري تستعين بغادة عبد الرازق ورانيا يوسف

دافعت الفنانة سما المصري عن نفسها من تهمة التحريض على الفسق والفجور الموجهة إليها، وذلك في جلسة محاكمتها، اليوم السبت، أمام المحكمة الاقتصادية.

وأنكر دفاع الفنانة بشكل تام ارتكاب موكلته جريمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع خادشة للحياء، مشيرا إلى أن هناك فنانات أخريات يرتدين ملابس كالتي ترتديها المصري ولا يتعرضن للمساءلة عكسها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

كما استشهد دفاع سما المصري بفيديو شاركته الفنانة غادة عبد الرازق قبل سنوات، مشيرا إلى أنه أظهر جزءا حساسا من جسدها، وكذلك فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقال إن كلاهما لم تتعرضا للمعاقبة أو المحاكمة بسبب ما فعلتاه.

بينما قالت سما المصري، التي حضرت للمحكمة، اليوم، السبت، وهي مرتدية النقاب إنها ترتدي ملابس مثل التي ترتديها كل الفتيات والنساء.

وتابعت أمام المحكمة بعد رفعها للنقاب للحديث: "الناس كلها بتلبس مايوهات، مجاش عليا أنا".

وبعد سماع المحكمة مرافعات دفاع المتهمة، قررت حجز القضية للحكم بجلسة 27 يونيو/ حزيران الجاري.

وأمرت النيابة العامة المصرية قبل شهر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.