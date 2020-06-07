فاجعة كبرى تحل بنجم هوليوود ليام نيسون قبل يوم من الاحتفال بعيد ميلاده

أصيب نجم هوليوود الشهير، ليام نيسون، بفاجعة كبرى، تمثلت بوفاة والدته قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد ميلاده.

وتوفيت والدة نيسون في أيرلندا الشمالية عن عمر 94 عاما، وكانت أما كذلك لشقيقاته الثلاثة وهن إليزابيث وبرناديت وروزالين، وعاشت في مقاطعة باليمينا حيث ولد ليام، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وبعد مغادرته جامعة كوينز بلفاست في عام 1971 عاد ليام نيسون إلى مسقط رأسه للعمل في العديد من الوظائف، بما في ذلك مصنع جعة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي ذكرت أيضا أن نيسون قال إنه كان "قادرا أخيرا" على إخبار والدته أنه تخرج من الجامعة عندما حصل على الدكتوراه الفخرية من المدرسة في مايو/ أيار 2009.

وتوفيت كيتي نيسون قبل يوم من احتفال ليام نيسون بعيد ميلاده الـ67 اليوم الأحد 7 يونيو/ حزيران.

Awww, lovely Kitty Neeson has passed away. She worked in our school canteen and we all loved hanging out with her as she was lovely and would sneak us food. She refused to move to Hollywood to be with Liam as she’d miss all her friends in the ‘mena. https://t.co/RvRSxupM4i — Eamonn Forde (@Eamonn_Forde) June 7, 2020

وجاءت وفاة والدة ليام نيسون بعد مرور 11 عاما على مروره بمأساة أخرى، هي رحيل زوجته الممثلة، ناتاشا ريتشاردسون في حادثة تزلج.

واشتهر ليام نيسون بالعديد من الأفلام على شاشة السينما، منها أفلام الحركة "Taken" و"Darkman" و"Michael Collins" و"Les Miserables"، كما أنه لعب بطولة الجزء الأول من سلسلة أفلام الخيال العلمي "حرب النجوم" في عام 1999.