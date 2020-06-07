التمرد الأنثوي يغدو بعالم خاص بين الواقع والخيال... صور

تخيلت المصورة الأمريكية جوستين كورلاند الفتيات الهاربات يتجولن بين المناظر الطبيعية في أمريكا فقامت بتصوير خيالهن في كتاب يحمل عنوان "صور الفتيات".

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا الصور بكثرة على منصاتهم الخاصة، وكانت الصور تعد بمثابة لمحة عن الحنين إلى الماضي، عندما كانت الفتيات في ذلك الوقت يرتدين سراويل الجينز واسعة الساق الممزقة وقلادات أسنان سمك القرش.

BOOKS: Can we even picture utopia in a society shaped by surveillance and control? #AlanGilbert reviews a new publication of #JustineKurland's photos from the turn of the century.



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@aperturefnd #ApertureBooks #MitchellInnesNash pic.twitter.com/EC43VFWX2r — art-agenda (@art_agenda) May 29, 2020

وتتمحور مواضيع الصور حول التحدي، وتحقيق الذات، والجنس الأنثوي، بحسب نقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

بدأت كورلاند سلسلة "صور الفتيات" عام 1997 عندما كانت طالبة دراسات عليا في جامعة ييل. وفي البداية ركزت على مفهوم الفتاة الهاربة، ولكنها سرعان ما اتخذت فكرة اجتماع الفتيات في عالم يعكس التضامن النسوي المثالي بين المراهقات.

ودمجت كورلاند أعمالها بين الواقع والخيال، إذ غالباً ما تبدو المشاهد وكأنها صور وثائقية.

View this post on Instagram Sweet Summertime.. #JustineKurland #MitchellInnesandNash A post shared by Samuels Creative & Co. (@samuelscreative) on Jun 1, 2018 at 1:34pm PDT

وبدأت فكرة سلسلة "صور الفتيات" خلال الصيف بين الفصول الدراسية في الجامعة، عندما كانت كورلاند تواعد رجلًا لديه ابنة تبلغ من العمر 15 عاماً، وتدعى أليسم، أرسلت للعيش مع والدها في مدينة نيويورك بسبب سلوكها المتمرد.

وفي إحدى الصور تظهر فتاة تجلس على رجل مستلقي وتستفز لأنه دخل على عالمها.

وبدأ توثيق المشروع بالتقاط الصور لأليسم وفتيات أخريات يدخّن في الملاعب، أو يتسلقن الأشجار على طول الطريق السريع.

girl pictures by justine kurland... that’s what i want to achieve pic.twitter.com/jErd84Jh4m — emily (@suspirivm) March 5, 2020

​وعندها وسعت كورلاند حدود منطقة التصوير، أصبحت السلسلة تدور أكثر حول المناظر الطبيعية المنعزلة حيث تجد شخصياتها من الفتيات المتمردات إحساساً جديداً بالانتماء.