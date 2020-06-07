التمرد الأنثوي يغدو بعالم خاص بين الواقع والخيال... صور

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا الصور بكثرة على منصاتهم الخاصة، وكانت الصور تعد بمثابة لمحة عن الحنين إلى الماضي، عندما كانت الفتيات في ذلك الوقت يرتدين سراويل الجينز واسعة الساق الممزقة وقلادات أسنان سمك القرش.
BOOKS: Can we even picture utopia in a society shaped by surveillance and control? #AlanGilbert reviews a new publication of #JustineKurland's photos from the turn of the century.— art-agenda (@art_agenda) May 29, 2020
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@aperturefnd #ApertureBooks #MitchellInnesNash pic.twitter.com/EC43VFWX2r
وتتمحور مواضيع الصور حول التحدي، وتحقيق الذات، والجنس الأنثوي، بحسب نقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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Justine Kurland, 2000, The Wall, 76,2 x 101,6 cm, c-print #justinekurland #miandn
بدأت كورلاند سلسلة "صور الفتيات" عام 1997 عندما كانت طالبة دراسات عليا في جامعة ييل. وفي البداية ركزت على مفهوم الفتاة الهاربة، ولكنها سرعان ما اتخذت فكرة اجتماع الفتيات في عالم يعكس التضامن النسوي المثالي بين المراهقات.
ودمجت كورلاند أعمالها بين الواقع والخيال، إذ غالباً ما تبدو المشاهد وكأنها صور وثائقية.
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وبدأت فكرة سلسلة "صور الفتيات" خلال الصيف بين الفصول الدراسية في الجامعة، عندما كانت كورلاند تواعد رجلًا لديه ابنة تبلغ من العمر 15 عاماً، وتدعى أليسم، أرسلت للعيش مع والدها في مدينة نيويورك بسبب سلوكها المتمرد.
وفي إحدى الصور تظهر فتاة تجلس على رجل مستلقي وتستفز لأنه دخل على عالمها.
Justine KurlandのGirl pictures、素晴らしかった。買ってよかった。（Spirit Westを買い逃して悔しい思いをした）— 山崎まどか (@romanticaugogo) May 24, 2020
十代の反逆少女たちの逃避行、ワイルド・ライフ、密かに築かれるコミュニティのイメージ。 pic.twitter.com/LNeiNrDJDI
وبدأ توثيق المشروع بالتقاط الصور لأليسم وفتيات أخريات يدخّن في الملاعب، أو يتسلقن الأشجار على طول الطريق السريع.
girl pictures by justine kurland... that’s what i want to achieve pic.twitter.com/jErd84Jh4m— emily (@suspirivm) March 5, 2020
وعندها وسعت كورلاند حدود منطقة التصوير، أصبحت السلسلة تدور أكثر حول المناظر الطبيعية المنعزلة حيث تجد شخصياتها من الفتيات المتمردات إحساساً جديداً بالانتماء.
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