أطول كلب في العالم يحقق رقما قياسيا جديدا... صور

حقق أطول كلب في العالم رقما قياسيا عالميا آخر، ليصبح أكبر كلب دنماركي على قيد الحياة بعد الاحتفال بعيد ميلاده الثامن.

ويبلغ ارتفاع الكلب الذي اسمه "فريدي الهائل" أكثر من 7 أقدام وهو يقف على ساقيه الخلفية، وأصبح أقدم كلب دنماركي كبير يعيش في العالم بعد الاحتفال بعيد ميلاده في 17 مايو/ أيار.

وكان "فريدي الهائل" قد حصل بالفعل على المركز الأول كأطول كلب في العالم من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، بعد أن تم قياس طوله رسميا وبلغ 1.035 مترا.

World’s tallest dog celebrates his 8th birthday https://t.co/dcmvcQ1uBthttps://t.co/60XDKr17Uc — Cally @ Caters News (@CallyCaters) June 8, 2020

وتميل المالكة للكلب، كلير من مقاطعة نورفولك البريطانية، لإخراجه للتنزه في الصباح الباكر حتى لا يتسبب في اختناق الناس بالشارع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "دائما ما يصدم الناس بحجمه ويخافون منه، ويقولون لي إنني أسير مع حصان في الشارع!".

أما عن طعامه العادي، فيتكون من اللحم البقري المفروم في الصباح، والدجاج المشوي في المساء بالإضافة إلى الكثير من الحلويات على مدار اليوم، ويكلّف كلير 500 جنيه استرليني شهريا.