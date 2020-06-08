الكشف عن رسالة بخط يد عادل إمام... صورة

كشف صحفي لبناني، اليوم الاثنين، عن رسالة بخط اليد تلقاها من الفنان المصري عادل إمام.

والرسالة التي شاركها ربيع هنيدي عبر خاصية "الستوريز" على حسابه بموقع "إنستغرام"، عبارة عن إهداء كتبه عادل إمام له، وجاء فيها: "إلى صديقي القديم، إلى من عشق فن عادل إمام وكذلك عادل إمام يعشق صحافته، لك كل التحية".

© Photo / Instagram/ rabihhenedi رسالة الفنان المصري عادل إمام بخط يده

وتربط عادل إمام وعدد من الإعلاميين علاقات طيبة، منهم المذيعة المصرية إنجي علي، التي صرحت في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في شهر رمضان على فضائية "القاهرة والناس" أنها ترفض إجراء لقاء معه، لأنها لا تحب استغلال علاقاتها لصالح العمل.

وقالت: "أحب عادل إمام جدا، وأعرفه عن قرب، وقابلته بعيدا عن الكاميرات، ودائما ما أسأل عليه، ولكنه لا يحب إجراء لقاءات، وأنا لا أحب استغلال وظيفتي في التأثير على أصدقائي لإحضارهم إلى برامجي، ولا أرغب في الضغط على أحد لكي يوافق على الظهور معي، ولا أستطيع أن أتسبب في مضايقة عادل إمام".

واحتفل عادل إمام في شهر مايو/ أيار بعيد ميلاده الـ80، وسط أسرته وأصدقائه المقربين.

وعُرض لعادل إمام في موسم دراما رمضان 2020 أحدث مسلسلاته التلفزيونية "فلانتينو"، الذي يشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز، وهو من إخراج رامي إمام.