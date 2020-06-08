بلبلة في قرية لبنانية بسبب فتاة في المايو

ونشرت صفحة "أخبار عربصاليم" على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" منشورا طلبت فيه من المتوجهين إلى المنطقة بهدف تمضية النهار على ضفاف النهر، "مراعاة الضوابط الاجتماعية والدينية في البلدة وعدم اصطحاب المشروبات الكحولية والالتفات إلى موضوع اللباس".
ولاقت الصورة انتقادات من بعضهم ودعما من آخرين،
معتبرين أن هذه حرية شخصية يكفلها الدستور اللبناني.
وشو خص احترام حرمة ديننا بالموضوع ؟ لا النهر ملك بيك، ولا الدين بيعطيك هيدا الحق، ولا دخل دماء حدا بالموضوع، اذا بدك تحترم الدماء روح شوف مين سارق اراضي الجنوب لي راح شهداء للدفاع عنها pic.twitter.com/cNPzX1pouM— Interstellar (@spacez411) June 8, 2020
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