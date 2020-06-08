فيديو مدهش لأصغر ناقلة بحرية في العالم

تطور الصين سفنا مدنية وعسكرية وحاملات طائرات، وفي مجال النقل البحري تقوم بتطوير عدة أنواع من الناقلات البحرية.

نشرت صفحة "مودرن تشاينا"، على "تويتر"، مقطع فيديو، قالت إنه لناقلة بحرية تطورها الصين، وتم الانتهاء منها مؤخرا، لتكون أول ناقلة بحرية من الحجم الصغير في العالم.

The new generation of the China-built 12-ton mini cape bulk carrier was delivered recently. Adopted the design concept of Dolphin, the ship is the world’s first mini cape bulk carrier that reaches both standards of HCSR and EEDI2 with low gas consumption and maintenance cost. pic.twitter.com/4WMIGtJp7w — Modern China (@PDChinaBusiness) June 3, 2020

وتمثل الناقلة، التي تصل حمولتها إلى 12 طنا فقط، الجيل الجديدة من الناقلات البحرية الصغيرة، التي تطورها الصين، حيث ستكون تكلفة تشغيلها وصيانتها أقل، إضافة إلى أنها ستكون أقل استهلاكا للوقود.

وتمتلك الناقلة البحرية الصغيرة قدرات تقنية متطورة تمكن طاقمها من التحكم في السفينة خلال الإبحار بسهولة، وتعد من فئة الناقلات التي تستخدم في نقل البضائع غير المعبئة مثل الحبوب والأسمنت والخامات الأخرى.