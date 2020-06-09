السعودية تطرح تطبيقا ذكيا للغناء مع ألمع مطربي العالم العربي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن طرحها تطبيقا ذكيا يتيح للجمهور الغناء مع مطربيهم المفضلين من أشهر النجوم العرب، وذلك بطريقة "الكاريوكي" أو "الدويتو".

ويتيح تطبيق "شدو" للجمهور المشاركة بأداء الأغاني مع 32 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي، وفق مواصفت تقنية عصرية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبعد القيام بعملية التسجيل السهلة، يتم اختيار الفنان المفضل والأغنية المفضلة، ثم تحديد درجة الصوت والمؤثرات المستخدمة وأخيرا إنتاج العمل الفني المشترك.

ويمنح التطبيق للجمهور مميزات مثل عرض نصوص كلمات الأغاني، وخيارات المستخدم الفنية المتعددة لإشباع الذائقة الفنية، والمساهمة في توزيع الموسيقى مع ما يناسب طبقة أصواتهم، ما يمنحهم وقتا ممتعا في فضاء الفن، ومشاركة ذلك مع أصدقائهم عبر "السوشيال ميديا".

وقام بتطوير التطبيق عدد من الشباب السعودي بغرض منافسة أهم المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية التي حققت نجاحا كبيرا، ولكن من خلال فكرة جديدة وغير مسبوقة.