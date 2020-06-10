رسالة نادرة للبيع تصف زيارة فان غوخ وغوغان إلى بيت دعارة

تستعد العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل لعرض الرسالة الوحيدة المشتركة، التي كتبها كل من فينسنت فان غوخ وبول غوغان معا، للبيع بسعر يتراوح بين 203 آلاف و 282 ألف دولار.

الرسالة النادرة التي تمت كتابتها عام 1888، بخط يد كلا الفنانين، جاءت بعد فترة قصيرة من إنتاج فان غوخ لبعض أشهر لوحاته كـ"غرفة نوم في آرل"، وسلسلة "لوحات دوار الشمس".

وكانت الرسالة قد كتبت في مدينة آرل الفرنسية، حيث كان الرسام الهولندي يقيم منذ فبراير/ شباط.

ووصف فان غوخ صديقه بأنه "مخلوق لم يفسد بغرائز وحشية".

كما وتحدث فيها عن زيارة بيوت الدعارة، وأن فكرة وضع بعض الشخصيات من هذه البيوت في لوحاته سيعتبر أمرا جميلا، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".

ويعرف فان غوخ بزياراته لبيوت الدعارة بانتظام طوال حياته، كما كان يقوم بتصوير عدد من المشاهد داخل هذه المنازل، حيث رسم صورا لبائعات الهوى.

كما سيتم في المزاد، يوم الثلاثاء المقبل، بيع مراسلات أخرى كتبها غوغان لزوجته وعشيقة غير معروفة.