تسجيل
13:33 GMT10 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أطفال يلعبون تيك تاك تو (أو كما تُعرف أيضا أكس أو)

    نصائح ثمينة لترويض سلوك طفلك العدواني بسبب "ملل العزل"

    © Depositphotos / Jim_Filim
    منوعات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (84)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104515/63/1045156371_0:416:2901:2048_1200x675_80_0_0_55e47022cf480e5d3ebeea3409f15c53.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202006101045677636-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84/

    في الوقت الذي نواصل ممارسة التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يكون هناك الكثير من الضرائب والخبرات المؤلمة، التي نجتازها بصورة يومية، ولعل أبزرها التعامل مع الأطفال.

    ورصد عدد كبير من الخبراء تأكيدات بأنه تواجد الآباء والأبناء في المنزل لفترات طويلة، نتج عنها نوبات غضب وتصرفات عدوانية وعنيفة كبيرة للأطفال.

    مع إغلاق المدارس في وقت مبكر كتدبير ضد تفشي "كوفيد 19"، ظل الأطفال محصورين في المنزل لبضعة أشهر حتى الآن، وأدى هذا لزيادة خطر التعرض لمجموعة من المشاكل النفسية لدى الأطفال مثل الخوف والقلق والاكتئاب والغضب وصعوبة النوم وفقدان الشهية.

    طفل أسمر
    © CC0 / pixabay / PublicDomainPictures
    أعراض نقص الحديد لدى الأطفال ونصائح للوالدين لمعالجة المشكل

    ويحتاج كل أب وأم تعليم أطفالهم كيفية تطوير الانضباط الذاتي والقدرة على التعبير عن مشاعرهم بطريقة مناسبة، للتحكم في ظهور أي سلوك عدواني قد يظهر منهم.

    وحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن يتبعها أي أب وأم مع أطفالهم لترويض سلوكهم العدواني.

    وجاءت تلك النصائح على النحو الآتي:

    1- تحدث إلى طفلك:

    احرص على أن تتواصل مع طفلك. إذا لاحظت أن طفلك عدواني، فتحدث معه أو معها، وحاول العثور على المشكلة الأساسية.

    لا توبخ أطفالك عندما يكونون غاضبين، يمكن أن تزيد هذا من غضبهم أكثر.

    دع طفلك يكشف عن السبب الحقيقي وراء السلوك العدواني. اعرف ما إذا كان يتعرض للتنمر أو الحرمان من الانتباه.

    حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع أطفالك. استمع لهم. لا تطلب منهم "السكوت" أو "البقاء هادئين"، لأن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل. ساعدهم على التخلص من مشاعرهم السلبية.

    2- لا تضرب الأطفال:

    قد تفقد أعصابك عندما ترى أطفالك يتصرفون بعدوانية، ولكن المهم هو الحفاظ على برودة أعصابك.

    لا تدع طفلك يعاني من العنف أو الضرب. بدلًا من ذلك، اشرح له أن يهدأ واجعله يفهم سبب عدم تبرير سلوكه.

    3- استجب فورًا لسلوك طفلك:

    إذا أبدى طفلك سلوكًا سلبيًا، فهذا هو الوقت المناسب لإخباره أنه غير مقبول على الإطلاق.

    اصطحب طفلك في مكان آمن واسمح له أو لها بالهدوء. ثم قل له إنه ليس من المقبول أن تكون عدوانيًا طوال الوقت.

    4- حاول أن تجد حلاً:

    اجلس مع طفلك واسمح له بالتحدث عما يشعر به. ابحث عن علاج للمشكلة. قم بإشراك طفلك في تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا أو تمارين التنفس العميق.

    اكتب المواقف التي يميل فيها طفلك إلى أن يصبح عدوانيًا.

    5- تقليل وقت الهواتف والتلفاز:

    يمكن أن يصبح الأطفال عدوانيين أو عنيفين، بسبب الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو أو استخدام الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي.

    من الضروري تنظيم ومراقبة المحتوى الذي يتعرض له طفلك. قم بإعداد جدول زمني لمشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو.

    رافق طفلك أثناء القيام بذلك، يمكنك اختيار برامج تعليمية لأطفالك، أو لعب ألعاب في الهواء الطلق أو في الداخل معهم.

    6- اربت على ظهره:

    مكافأة طفلك أمر مهم جدا. إذا لاحظت تغيرات سلوكية إيجابية في طفلك، امدحه أو امدحها على السلوك الجيد.

    امدح طفلك عندما يتفاعل بطريقة إيجابية، بدلاً من الركل أو الضرب، هذا سوف يحفزه على التزام الهدوء.

    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (84)

    انظر أيضا:

    الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا لدى الأطفال
    4 نصائح لحماية الأطفال الرضع من فيروس كورونا
    هل ينقل الأطفال عدوى كورونا للبالغين... دراسة تجيب
    بشرى سارة... رقم قياسي لحالات التعافي من كورونا بسبب دواء أطفال
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخطر أطفال, لعب أطفال, الأطفال, أطفال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
    بالكمامات والقفازات... بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    صفقة أوبك +: كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك