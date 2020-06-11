بالفيديو... هواية تربية النحل أكسبته شهرة واسعة على "تيك توك"

ووفقا لمجلة "تي جورنال" الروسية، أطلق دوبروسوتسكي في بداية عام 2020 مدونته على تطبيق "تيك توك" التي ينشر فيها مقاطع فيديو يتحدث خلالها عن كيفية تربية النحل، وكيف يتم تصنيع العسل وخصائصه وفوائده، بالإضافة إلى نشر مقاطع فيديو موسيقية عن النحل.

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وبحسب المجلة، في عام 2012 انتقل دوبروسوتسكي إلى قرية موراتوفو الواقعة في منطقة لينينغراد الروسية وانخرط في تربية النحل، وقبل ذلك، عمل طباخًا ومصورا فوتوغرافيا.

وأوضح دوبروسوتسكي سبب اختياره تطبيق "تيك توك" عن غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "قررت إطلاق مدونتي على تيك توك لأن منصة يوتيوب هناك الكثير من المدونين المحترفين في تربية النحل، وعدد متابعي حسابي على انستغرام قليل جدا لا يمكن مقارنته مع عدد المتابعين في حسابي على تيك توك الذي وصل إلى 200 ألف مشترك".

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وكشف دوبروسوتسكي عن الفيديو الذي أكسبه شهرة واسعة، وقال: "قدمت في هذا الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة خلال خمس ساعات فقط، نصائح حول كيفية إنقاذ حياة النحلة الطنانة ومعالجتها".

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وأشار دوبروسوتسكي إلى أن تربية النحل لا تجلب له الكثير من المال وقال: "لكي أستطيع أن أكسب الكثير من المال من تربية النحل، سأحتاج إلى أن أربي 150 عائلة نحل على الأقل، وهذا يتطلب مساحة أكبر من حديقة المنزل بالإضافة إلى الكثير من الوقت".