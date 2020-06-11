طفل يحصل على استوديو منزلي بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل... فيديو

حظي طفل يبلغ من العمر 11 عاما بمفاجأة، بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل وهو يقوم بتسجيل أغنية مستخدما هاتفه الجوال بطريقة فريدة.

صورة الطفل المعجب بأغاني الراب نالت إعجاب الكثير من مغني الراب والمنتجين، الأمر الذي دفعهم للتبرع من أجل حصول الطفل على استوديو منزلي خاص به لتسجيل أغانيه.

حيث قام المنتج الأمريكي كيني بيتس، الذي وجد الصبي على الشبكات الاجتماعية، بتقديم استوديو منزلي له بالتعاون مع عدد من موسيقيين آخرين.

he supposed to be cleaning the room not in the damn studio 🤦‍♂️ pic.twitter.com/098XJoxzQF — z 👁️⃤k (@buckestcowboy) June 5, 2020

هذا وظهر مغني الراب الصغير في الصورة وهو يسجل أغنية مستخدما هاتفه الجوال المربوط بالسرير وواضعا على رأسه سماعات أذنين.

لتحظى الصورة بأكثر من 180 ألف إعجاب، وبتعاطف الكثيرين من عشاق موسيقى الراب.

يذكر بأن الطفل يوجد له قناة خاصة على يوتيوب، يقوم من خلالها بنشر مقاطعه الموسيقية والغنائية، تعرف باسم "راي".