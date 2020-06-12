تقارير تتحدث عن تدهور حالة جورج وسوف الصحية

وذكر موقع "مبتدا" نقلا عن مصادر مقربة من المطرب الشهير أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية "حلاوة الروح"، بسبب حالته الصحية.

وأغنية "حلاوة الروح" من كلمات الشاعرة نادين الأسعد وألحان وليد توفيق.

ولم يستطع جورج وسوف الانتهاء من أغنيته الجديدة بسبب وضعه الصحي، كما أوضح الموقع.

وكان آخر ظهور لجورج وسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال جورج وسوف في رسالته إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس "خابط الكرة الأرضية" على حد تعبيره.

وتابع: "أول شي لازم نعرف إنه في الله في رب يعبد نحن من قدّه اجانا فيروس صغير هلك البشر".

وطلب وسوف من متابعيه راجيا منهم الجلوس في المنزل مثلما هو ملتزم بالحجر المنزلي في مسقط رأسه كفرون بسوريا، وإذا كانوا يرغبون في شيء فمن الممكن شراؤه عبر الإنترنت بدلا من الخروج من المنزل.